歌手李玟(CoCo)生前曾在大陸歌唱節目《中國好聲音》擔任導師，近期則有李玟控訴節目賽制不公的影片和音檔在社群上流傳，引發網友熱議。其中，疑似節目副導演之一的「柳驪」也被網友起底身分背景，更被挖出疑似是其所使用的社群帳號，並因其中寫下「我被休假了，你們還想怎樣」等字句挑起網友怒火。

李玟當時在《好聲音》中擔任過節目導師，然而據相關音檔及畫面顯示，她曾控訴賽制不公與節目組吵架，並因節目安排，讓李玟在台上「無人攙扶」，還疑似因此跌倒，種種事件引發網友討論，更有人挖出疑似是當時擔任節目副導演的「柳驪」所使用的社群帳號，且在相關事件中，她透過帳號回應稱：「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊。」此外，面對網友詢問，她也回覆：「舞台效果，不然錄出來倆人站在一起，能看嗎？」

雖然言論看似囂張，但有人發現其相關帳號其名稱、頭像皆有些許不同，無法證明其使用者確為柳驪，但相關風波仍持續延燒，更有人曬出「柳驪」所使用的社群帳號截圖畫面，其內容可見到「導演柳驪」等字，並寫下：「大號已經被你們罵封了，我也被休假了，已經到了鳥不拉屎的西北，你們還想怎樣，了解真相嗎？」不過該帳號疑似已經註銷。

相關畫面曝光後，引爆網友怒火，有不少人留言抨擊：「西北招惹你了，解釋解釋西北怎麼就鳥不拉屎了」、「看到她的回覆，真的是蠻氣的」、「即使是很有錢，但人品實在不怎麼樣。」不過也有部分網友表示：「真相？那你也說來聽聽呀」、「了解真相嗎？你先對目前的真相解釋一下。」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。