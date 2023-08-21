美國氣象局網站周一顯示，美國主要的玉米和黃豆產區愛荷華、伊利諾及內布拉斯加等州部分地方正面臨極熱警告。八月中下旬天氣可能非常炎熱，而這些地區的氣溫恐將打破多項日高溫記錄，甚至可能打破月記錄。

顧問公司Agritel在其報告中指出，「熱蓋」（heat dome）現象可能會持續一周以上，並將推升農作物價格。

不過，小麥期貨價格由升轉跌。《金融時報》報導，烏克蘭最快可能在下個月與全球保險公司敲定協議，為往返其黑海港口的糧船提供保險。