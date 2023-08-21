本季經常帳順差較上(111)年同季減少21.1億美元。(一)商品貿易順差212.9億美元，較上年同季增加62.2億美元。受全球景氣趨緩及廠商持續去化庫存影響，出口續為負成長；進口亦因國際原物料價格下跌及廠商備料保守而減少。整體而言，進口減額大於出口減額。(二)服務收支由上年同季之順差37.1億美元轉為逆差24.8億美元，主要係貨運收入減少及旅行支出增加。（三)初次所得順差46.9億美元，較上年同季減少15.4億美元，主要係居民對外直接投資所得減少。(四)二次所得逆差12.5億美元，較上年同季增加6.0億美元，主要係贍家及工作者匯出款增加。

金融帳方面：(一)本季直接投資淨資產增加10.6億美元。其中，居民對外直接投資淨增加30.4億美元，外資來台直接投資淨增加19.8億美元。(二)證券投資淨資產增加155.0億美元。其中，居民對外證券投資淨增加192.7億美元，主要係銀行及民間部門增持國外債券；非居民證券投資淨增加37.7億美元，主要係外資增持台股。(三)衍生金融商品淨資產減少0.5億美元，主要係其他金融機構收取衍生金融商品處分利益，資產減少。(四)其他投資淨資產增加45.4億美元，主要係銀行部門存放國外聯行增加。

累計112年1至2季，經常帳順差413.3億美元，金融帳淨資產增加315.2億美元，國際收支順差99.4億美元。