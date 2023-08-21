YouTuber蕾菈上個月6日生下兒子「湯包」，和DJ老公湯宇幸福組成一家四口，蕾菈坐完月子後，就迅速到澳門開工，並在當地拍一系列美照，身穿貼身針織洋裝的她，在燈光照射下，前凸後翹的S曲線全都露，豐滿上圍相當吸睛，辣照吸引網狂讚，不過蕾拉對自我身材相當嚴格，還在限時動態自曝58公斤，直呼：「我現在其實是出道以來最胖」。

蕾菈坐完月子就到澳門開工，並在當地拍一系列美照，只見蕾菈身穿藍色削肩針織洋裝入鏡，強光一照，讓她的穿搭看起來若隱若現，最吸睛的是，洋裝貼身設計讓她前凸後翹的S曲線全都露，辣照吸引網留言讚：「實在是太辣了！！蕾菈」、「身材超歐美超好看」、「怎麼可以這麼辣」，蕾菈雖然自嘲「現在肉肉餒」，不過她也自信預告：「之後瘦下來會更辣」。

蕾菈限時動態全文。（圖／蕾菈Instagram）

蕾拉對自我身材相當嚴格，事後在限時動態自曝58公斤，直呼：「大家都說我瘦，但我現在其實是出道以來最胖的時候」，透露她生產前48公斤，生小孩當天63公斤，現在則是58公斤，加上她是自然產，臀圍破100，蕾拉現在除了飲食控制，還要整復骨盆和健身，目標是瘦到50公斤。

蕾菈久違開工，她直呼：「好開心可以來澳門工作玩樂，期待下次再來拍照探店」，而尺度無極限的蕾菈被問到產後開機，對此，她也大方說：「昨天才第一次開機，感覺很好」。