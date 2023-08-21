目前已擁有2間永慶不動產加盟店的陳文勝，2022年業績超過7,700萬元；今年上半年，他帶領的永慶不動產八德建德公園加盟店，也已締造2,000萬元業績，今年4月還招待績優員工前往峇里島旅遊！他分享，永慶房產集團的「聯賣制度」是團隊業績持續成長的重要關鍵。

求學時期就開始打工賺錢的陳文勝，對業務工作特別有興趣，當年退伍後看到信義房屋提供新人保障底薪，便踏進了房仲領域，至今已12年。在信義房屋服務近8年，雖然工作穩定，但是到了後期，他對於公司制式的規範和相對僵硬的思維，漸漸感到疲乏，他認為業務工作應該更有彈性、靈活；加上他看到前信義房屋的學長在加盟體系發展得不錯，幾經考慮過後，決定跟幾位信義房屋同事一起到永慶不動產創業。

陳文勝旗下2間店都在疫情期間開幕，但有永慶房產集團強大的資源支撐，仍然締造出亮眼業績。（圖片來源：永慶房產集團）

疫情下創業 集團創新科技工具助服務不間斷

2020年，陳文勝的第一間店－永慶不動產八德廣豐桃智加盟店成立，隔年便創下超過4,000萬的好成績，並於年底再成立永慶不動產八德建德公園加盟店。陳文勝說，加入永慶不動產最有感的改變就是收入！除了個人年收入直接翻倍成長外，2間店也都繳出漂亮成績單。

陳文勝認為，永慶房產集團店數多、市占率高，「聯賣制度」也是業界最強，搭配〈行動智能經紀人APP〉上的配案功能，能將跨品牌的合作優勢發揮到最大，想幫客戶快速成交，或是客戶有不同需求、需要重新建議物件，一鍵按下就能快速搞定。除此之外，由於陳文勝旗下的2間加盟店都在疫情期間開幕，永慶房產集團的〈實境找房〉等功能，讓同仁能在無接觸之下將服務做好，安全、省時又省力，也帶動疫情後業績表現更為亮眼。

另一方面，陳文勝也堅持提供誠實服務，「房仲是良心產業，所以我規定同仁每一次簽約之前，都要詳細跟客戶說明物件周邊實價登錄的行情，並誠實告知已知屋況和資訊，等客戶確實都了解後，再進入下個階段。」

陳文勝提供旗下經紀人完整的教育訓練、充足的作業空間，當同仁遇到挫折，也會給予適當建議，協助同仁一步步向前邁進。（圖片來源：永慶房產集團）

今年挑戰8千萬業績 明年要開第3間店

陳文勝旗下2間店，目前各編制約15名成員，搭配3名主管協助管理。除了例行會議與教育訓練，在設定共同目標和達標獎勵後，就是給予經紀人充足的作業時間跟空間，並適時提供大家所需協助，不只是客戶服務的專業技能，還有同仁面對挫折的心態，他都會以過來人的經驗分享，不藏私地協助同仁圓滿解決、順利成交。

說到未來目標，陳文勝今年希望2間店朝年度業績8,000萬元目標邁進。對於業績達標、表現優秀的同仁，還會提供國內外旅遊的獎勵，今年已經去過峇里島，下半年因為預期會比較忙，則會透過補助旅費的方式，讓夥伴自行安排時間，適時出國放鬆一下。

對於想要創業的或轉職的房仲同業，陳文勝說：「勇敢選擇你要做的事情，要相信自己做得到。」對他而言，現階段最大的成就感就是看著團隊持續成長，帶著大家一起完成團隊和個人目標，人人都擁有想要的生活，也會繼續尋找志同道合的夥伴加入，希望明年開出第3間店，擴大事業版圖，培養更多優秀同仁，協助更多同仁達成人生夢想。