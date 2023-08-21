新北一名無照劉姓男子，111年8月7日深夜駕車搭載周姓女友，行經國道三號南下40.5公里處，因天雨路滑失控擦撞中央分隔島護欄後，橫停於內側車道，劉男開警示燈提醒後方來車，不料，彭男駕駛特斯拉並開啟自動輔助駕駛，疏於注意前方路況來不及煞停。

彭男追撞劉男車輛後，引發後方連續3輛車追撞車禍，坐在副駕駛座的周女傷勢嚴重，右骨盆及左股骨骨折、低血容性休克送醫搶救後宣告不治，劉男也有多處傷勢。警方獲報偵辦，劉男與彭男都坦承是肇事人，2人酒測值均為零。

法官審理時，劉男與彭男均坦承不諱。劉男駕車因路面積水導致行車不穩，應抓緊方向盤維持行進方向，避免車輛失控，仍貿然前行，導致車輛擦撞橫停於內側車道，；而彭男明知車輛自動輔助駕駛系統僅能作為輔助，仍應隨時注意前方車況，竟疏未注意車前狀況，追撞上劉男車輛顯有過失。2人之過失駕駛行為與周女死亡結果間，顯有相當因果關係。

法官衡量，劉男無照駕駛因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1。彭男犯刑法第276 條過失致死罪。2人均主動向警員坦承為肇事人並接受酒測，而自首並接受審判。

審酌2人因一時疏失讓周女枉送寶貴生命，並造成周女家屬無法彌補之傷痛，複審酌2人素行、智識程度、職業、家庭、經濟狀況，且犯後均坦承犯行。劉男願賠償周女母親14萬8810元、父親25萬8600元，但仍未與周男父母達成共識，未完成和解或取得諒解。而彭男事後已與周女父母達成和解，賠償周母198萬3960元、周父200萬元（不含汽車強制險保險給付）；另賠償後方鄭男家屬131萬6040元。

法官日前判決，劉男因無照駕車犯過失致人於死，處有期徒刑10月。彭男因過失致人於死，處有期徒刑6月，如易科罰金，以100元折算1日。緩刑2年，並應於期限內，履行賠償死者親屬之金額。可上訴。