桃園市立陽明高中第29屆美術班，畢業美展主題《地平線上的宇宙》，學生們藉由創作試著詮釋出世界的多彩，展出內容涵蓋具象繪畫、水墨創作、書法、複合媒材設計等，總計將展出百件作品，23日起於文化局2、3樓畫廊開展至9月3日。

文化局指出，陽明高中美術班於1993年成立，是桃園市第1所成立的高中美術班，更是桃園市重要的美術教育搖籃。這次展出主題為《地平線上的宇宙》，發想源自地球如同人的自我意識，不斷地被衡量、被重新定義，由於個體差異，每個人眼中的世界都是特別的，就像是1朵花能有成千上百的形式，每個人所畫出的花朵也變得更加珍貴。

文化局說，作品是無法被價值衡量，它承載著藝術家的精神世界，是藝術家內心深處的渴望，也是藝術家們沒有文字的告白信。陽明高中美術班第29屆的26名學生，藉由創作而試著詮釋世界的多彩，儘管還不夠成熟，但這份青澀正是展現每個個體差異的可貴之處。

文化局表示，學生們以自我詮釋作為出發點，將自己的固執畫下，作品中可看見解構色塊與符號的簡潔直率，以及精細描摹所堆疊的寫實層次，又或是透過魚眼鏡頭視角所呈現疫情下的生活百態，將生活中最深刻的情感一件件的表露，畫出屬於他們地平線上的宇宙。

文化局提醒，《地平線上的宇宙》展覽期間將從8月23日展至9月3日，地點位於桃園市政府文化局2、3樓畫廊，周一及國定假日休館，全程皆為自由參觀，歡迎有興趣的民眾前往欣賞作品，給予學生們鼓勵。