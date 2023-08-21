FIBA世界盃2023熱身賽19日到22日於新北市新莊體育館進行，21日無賽程但安排了國際教練研習營，讓國內教練可以接觸歐洲、南美球風觀念，波多黎各球星阿洛尤（Carlos Arroyo）也不藏私分享經驗和技巧。

「國際教練研習營」共有4堂精選課程，由立陶宛國家代表隊教練團林克維丘斯（Tomas Rinkevicius）、齊貝納斯（Giedrius Zibenas）、馬克維丘斯（Benas Matkevicius）與波多黎各傳奇球星阿洛尤（Carlos Arroyo）聯手展開，阿洛尤分享小後衛闖蕩NBA技能分享，讓參與的學員再透過他設計的課程學習場上攻守觀念。

課程結束後阿洛尤簡單和媒體分享經驗，他提到，個子小的後衛想在球場上生存，就要做大個子球員不會做的事，例如傳球、投籃及培養自己的籃球IQ，「小個子球員要掌控節奏，後衛就是球場上的教練，打得更聰明是生存之道。」

由於在這個研習營實際下場操練的球員以17歲以下國高中球員為主，阿洛尤回憶道：「我在這個年紀時身材不是特別高大、但也不矮小，我就是很喜歡團隊運動，很愛運球、傳球，在我選擇出手之前，我更喜歡傳出漂亮好球，因此一直鑽研這方面技巧。」

阿洛尤並說，波多黎各跟台灣一樣都是島嶼國家，棒球、籃球也是受到歡迎的主流運動，但棒球也跟台灣是更加受到崇拜的項目，「遇到重要國際賽時，大家都會為了棒球放下手邊事，感覺一切都暫停，只有棒球。」

提到在世界盃熱身賽波多黎各成績不理想，阿洛尤還是樂觀認為不因此喪氣，「要在世界盃面對全世界最棒的球員，就要做最好的準備，雖然熱身賽成績不是我們想要的，看起來也還有很多缺點要改善，但球員都已為國出賽為榮，看看之後正式比賽登場我們會有什麼表現。」