睿控網安將於8月23至26日於台北國際自動化工業展中，展出包含工業網路防護產品、工業端點防毒軟體以及全球專利認證隨身資安檢測裝置等專為OT場域打造的解決方案，協助企業在工業數位轉型的過程中得到最佳的ICS/OT端防護，提高營運韌性不中斷。

有別於IT環境，OT資安著眼於持續運作，系統可用性的重要程度大於系統安全性及保密性，因此除了針對已知曝險部位持續追蹤持續改善，更需要提前警示異常系統動作，主動預防潛在駭客行為。睿控網安也提出五大OT關鍵，確保工廠關鍵產線能持續運作。

一、OT資安著重設備，資安部署應以設備為定睛點，人員操作行為次之；二、現今工控場域依然充斥大量老舊系統（如Windows XP），解決方案必須能夠同時對應新舊系統之需要；三、工控場域機台對於加裝第三方資安軟體仍多有限制。以軟硬體交錯進行多層次防護，更能有效提升防禦範圍；四、許多廠區為了安全考量並不連上外部網路，在資安方案選擇上也應避免大量依賴雲服務的方案；五、維繫持續運轉的效能是OT的命脈，因此必須特別關注資安方案是否有著墨效能的最佳化。

睿控網安率先推出OT原生虛實整合系統偵測及回應（CPSDR）技術，運用每個OT場域的獨有情境，產生出特有的情境式智慧判斷，能在威脅行為發生之前，主動針對系統異常動作提供高準度的先期警示、並進行全面分析，補強現今AI工具普遍缺乏OT使用情境的問題，協助企業達成完全防守的目標。