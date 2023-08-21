嘉義縣長翁章梁特別督促完善醫療量能，強化通報及檢驗時效。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎鄉21日再通報NS1快篩陽性1案，有雲林縣古坑活動史，血清已送中央判定，目前全縣累計登革熱個案6例，今天縣府舉行的登革熱應變會議上，疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳讚許嘉縣防疫應變積極，篩檢醫療量能高，確診率14％低於全國平均，有望最快結束疫情。

竹崎鄉衛生局今通報快篩陽性1案，個案平時在古坑種香蕉，因身體不適到診所就醫，診所醫師根據症狀研判疑似是登革熱，轉介給竹崎衛生所，經衛生所人員快篩呈陽性反應，已將血清送中央判定，另縣府團隊衛生、環保、公所也啟動各項防疫作為。

李翠鳳指嘉縣篩檢醫療量能高，確診率14％低於全國平均，有望最快結束疫情，另李翠鳳也說，依季節評估全國登革熱疫情將持續監控至中秋節過後。對此，衛生局說，確診率低，代表通報敏感度高，畢竟登革熱容易傳染，一旦沒提高警覺，就可能在一個區域悶燒。

嘉義縣長翁章梁特別督促完善醫療量能，強化通報及檢驗時效，指縣內已有70家NS1快篩院所，3家醫院包括長庚、慈濟大林及灣橋榮民醫院為通過認可抗原檢驗機構，更建立3方通報獎勵500元禮券措施，並錄製廣播宣導帶，重視程度獲中央肯定。

衛生局長趙紋華強調，目前仍是登革熱流行期，民眾至疫區工作務必確實做好防蚊措施，有症狀速就醫，並告知旅遊活動史，因務農者多，如有儲水需求，務必加蓋，定期巡倒清刷，加強清理居家戶內外環境，容器減量避免蚊蟲孳生，全力配合政府防疫政策，共同守護「嘉園」。