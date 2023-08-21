桃園一名女子小靈（化名）某日早上搭公車上班時，突然一名大叔（A男）在她身後貼得很近，當時車上人多擁擠，小靈一時不以為意，但後還來發覺A男用下體貼著她臀部甚至下體，整個過程5分鐘，小靈難以忍受，大聲喝止，並請司機報警。

判決書指出，警方偵訊時，A男矢口否認犯行辯稱：「我認為案發時我是有點反常，可能因為沒有去打針劑，思考上有點偏頗，我並沒有說變態，我在正常狀況下不會做這種事，因為我有信仰，在信仰過程中會發現我自己有心電感應，因為我感應到小靈好像是我的朋友，我想要瞭解小靈，我只是說要讓小靈知道我是她的朋友…。」

法官勘驗公車內行車紀錄器，小靈站在公車前方靠近門口處，公車停靠開門後有乘客上車，小靈往後面退，此時A男站在中間走道上，後來靠近站在A女右後方，公車往前進時，A男正面往前擠向小靈後背，沒多久小靈轉頭說：「你可不可以不要靠我那麼近嗎？」A男才向後拉開距離，小零向司機表示：「他剛剛大腿一直貼在我身上！」

公車靠站時，司機表示：「需要幫妳（小靈）叫警察嗎？」A男則說：「我又沒有怎麼樣，她剛剛一直擠過來」。小靈：「我剛剛一直往旁邊，你腿一直過來我都看的到」。A男：「那我又沒有怎麼樣呀。」小靈：「你就性騷擾呀，什麼又沒有怎樣。你這樣不是性騷擾，什麼是性騷擾。」

小靈：「什麼叫沒有怎麼樣。你這什麼意思？」A男：「好好好，那現在呢你的意思是說…，我真的，我不是故意的」。小靈：「你剛剛大腿是彎曲的，你（下體）故意貼在我身上，我都有看到」。A男：「那我跟你對不起。」司機：「那我打嘍？」

辯護人主張，A男罹患思覺失調症數十年，案發狀況經過當庭勘驗公車上監視器畫面後，他不否認於公車上靠近小靈、沒多久就大聲埋怨被性騷擾的經過，A男也知道性騷擾違法，但A男事後回想，認為當時已經精神疾病發作才會有監視器畫面的動作。

辯護人請法官請斟酌，思覺失調症本就是病識感極差的一種身心狀況，A男願意長年就醫已屬不易，足見有克服病情決心，儘管偶爾失控，涉及犯罪，所幸本案之情節甚輕，在家人及其努力下，應該不會再犯，請求從輕量刑。

法官審酌，A男欠缺尊重女性自主權觀念，乘小靈不及抗拒之際，以大腿觸碰其右後側臀部及相鄰之右大腿後側等身體隱私處，造成身心不適，所為並非可取，並參酌雙方之關係、犯罪動機、目的、手段、對小靈所生危害。

考量A男雖有在公車上對小靈表達歉意，然犯後仍否認犯行，又未與小靈達成調解或部分賠償損害，犯後態度難認良好。兼衡其罹患思覺失調症，且A男與親人同住並且有固定回診，病況雖未使其行為時的辨識行為違法及控制能力有欠缺或顯著降低，但仍難確認毫無影響。

審酌A男有固定在醫院就診治療，勇於面對病情，與親人同住，家庭感情良好、家庭支援功能正常，複以審酌其智識程度、工作、家庭經濟狀況等，日前已Ａ男因違反性騷擾防治法案件，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部及大腿之身體隱私處之行為，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。