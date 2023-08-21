新北婦幼隊結合青年局於今（21）日前往三峽客家文化園區，利用青年講座的機會，向現場數百位高中職學生宣導識詐及數位性暴力議題，由於現今社會上網路交友盛行，但青少年普遍缺乏社會經驗且對犯罪手法認識不足，很容易受到誘惑而受騙上當。

在青少年階段最普遍遇到的詐騙手法就是假交友詐騙，而詐騙集團更極其可惡利用青少年學生涉世未深及好奇心驅使的弱點，以AI人工智慧科技作深度偽造圖像來行騙，衍生數位性暴力犯罪頻傳，也就是「視訊裸聊」、「自拍私密照片上傳」等情形，這類案件不但造成當事人身心受創，更引起學生家長的不安與恐慌，新北婦幼警察隊特地結合青年局鎖定青少年族群擴大宣導，教育學生基本的法律觀念及應有的識詐防衛機制，讓學生懂得保護自己，並舉詐騙集團利用假交友的話術，誘騙被害人視訊裸聊，以公布私密影像為手段，要脅被害人購買遊戲點數或虛擬貨幣的案例，讓大家心生警惕、加深印象。

新北婦幼警察隊強調，隨著科技的進步，犯罪手法日新月異且複雜多元，唯有全面落實預防犯罪工作才能減少民眾被害，今後仍會持續不斷藉由各種活動或機會宣導民眾注意防範，有效免於恐懼與被害，更歡迎民眾有任何婦幼安全問題隨時洽詢。