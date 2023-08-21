台船公司今天表示，得標國防部「浮塢新建」案，全案總金額新台幣8億6005萬5000元，預定2026年完工交塢。

國防部今天正式公告浮塢新建案評選結果，由台船得標。台船說明，新浮塢規劃長126公尺、寬36公尺，未來可執行3800公噸排水量以下的艦艇塢修作業，支援艦艇修造工作。

台船主管接受中央社電訪時表示，這次得標的浮塢新建案將按完工比例認列營收，目前已開始設計工作，但認列比例較少；預計主要開始挹注營收的時間點落在明年5月開工後，預估2026年第4季可完工。

台船今年上半年營收累計112.95億元，年增15.38%；稅後歸屬母公司淨損26.66億元，每股虧損2.86元。

台船表示，虧損主要是旗下離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」建造成本增加所致；另7月台船認列轉投資公司虧損，若相關因素沒有進一步發酵，預估下半年營運可望維持穩定。（編輯：張良知）1120821