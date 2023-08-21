有媒體報導新竹市有9成的國中小教室在開冷氣時，二氧化碳超標，新竹市環保局21日澄清表示，密閉教室不管有無開冷氣，只要不開窗，二氧化碳都可能升高，因此不論春夏秋冬，下課期間都應適度通風換氣。

環保局表示，夏日冷氣使用時，教室多屬密閉空間，即使在冬天天冷狀況下，亦會緊閉門窗。為了解教室密閉時之室內空氣品質，新竹市環保局去年啟動國中小室內空氣品質抽樣健檢及輔導專案，使用「巡檢式」檢測儀器抽樣健檢，發現部分教室出現二氧化碳濃度稍有偏高現象。

環保局今年已同步輔導並提醒學校，教室不論春夏秋冬，於下課期間應適度通風換氣，可促進空氣流通，避免二氧化碳濃度過高，打造學童健康安心、新竹好學的學習環境。

環保局長江盛任強調，該次調查是以巡檢式檢測儀器（簡稱直讀儀器）方式測定，僅作為啟動空氣品質維護管理改善措施之參考，依據室內空氣品質管理法規定，室內空氣品質檢測結果超標與否，仍須以公告標準檢測方法測定數值判定，而依規定，室內二氧化碳檢測時間至少要8小時。

環保局也提醒，教室長時間密閉使用狀況下，室內二氧化碳濃度一定會增加，除參考「校園室內空氣品質維護管理指引」外，亦可依循教育部「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」之建議，下課期間應將班級冷氣轉換為送風模式，並於教室對角各開啟1扇15公分的窗戶，以促進空氣流通，維護教室內空氣品質，並提升學童學習效率。

而環保局人員昨天隨機找個開冷氣的密閉辦公室，以巡檢式檢測儀器監測，室內二氧化碳濃度果然上升達到1010ppm，超過標準值10，強調只要開個窗讓空氣換氣，就能降低數值。