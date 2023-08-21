礦物質鎂是人體不可或缺的營養素，然而根據國民營養調查結果顯示，國人鎂攝取量普遍有不足的現象。對此，營養師彭逸珊表示，若缺鎂恐會導致骨質流失、記憶力下降、便祕及心臟異常等狀況。建議在飲食方面，可多攝取堅果類、深綠色蔬菜和全穀類食物，即可有效補鎂。

依照衛福部國民健康署建議每人每日的鎂攝取量，成人男性是380mg、成人女性為320mg。但根據2017～2020年的國民營養調查結果顯示，國人的鎂攝取狀況主要以13～44歲的男女性其平均一日鎂攝取量偏離RDA（推薦膳食攝取量）建議量最多，男性僅達RDA建議量的68～78％、女性達63～76％。

彭逸珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，鎂是人體必需的微量營養素，和人體許多功能都息息相關，包括醣類正常代謝、骨骼與牙齒的發育，以及心臟、肌肉和神經的正常功能。若鎂攝取不足，她說，可能會導致骨質流失、記憶力下降、便祕及心臟異常等狀況。

至於該從哪些食物補鎂？彭逸珊分享可多吃3類食物，包含堅果類，如核桃、腰果、杏仁等；深綠色蔬菜，像是甘藍菜、菠菜、莧菜等；全穀類食物，糙米、胚芽米等。