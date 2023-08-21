日本自民黨青年局長鈴木憲回贈1個印有中華民國及日本國旗的日本傳統民間遊戲「劍玉」給侯友宜，侯當場試玩，試了很多次仍無法順利成功，最後是鈴木憲和主動將球放置完成。（黃世麒攝）

日本自民黨青年局海外研修團訪台，新北市長侯友宜21日下午接見62名團隊成員，這是自民黨青年局睽違4年首次來台參訪，雙方在青創及防災議題上交流意見。侯友宜表示，希望台日關係能夠緊密長存，面對所有挑戰，能深化台日友誼。

自民黨青年局長鈴木憲和帶領8名國會議員及地方縣議員、學生代表等62人組成訪問團，除拜會侯友宜外，另將與民進黨及民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲會面。

侯友宜致詞時，首先以「不輪轉」的英、日語自我介紹，侯指出，台日關係背後靠著自民黨青年局的努力，很感謝自民黨長期對台灣的友好。

侯友宜表示，許多日本朋友常分不清台北市和新北市，他將兩者比喻成荷包蛋，台北市是蛋黃，新北市是蛋白，只要看得到山和海的地方就是新北市，腹地比台北市大了8倍，廣受日本遊客喜愛的淡水、九份等地就是在新北市內。

侯說，2016年新北市和神奈川縣簽署「相互支援防災協定書」，2021年日本千葉縣發生地震時，新北特搜隊在1小時內就完成整裝，新北市與日本始終保持密切交流。

鈴木憲和表示，在台日斷交前，自民黨青年局就和台灣有許多交流，自民黨也希望，未來台日之間有更多人與人、地方與地方之間的交流。

鈴木憲和說，上次侯友宜參訪日本自民黨本部時，期間看到侯肩負台灣的決心，台海安全穩定對日本甚至是全世界而言是不可或缺的重要因素。

最後，雙方互贈禮品，侯友宜送出碧螺春冷泡茶及友誼車輪餅，鈴木憲和則回贈日本童玩「劍玉」，侯當場試玩，試了很多次仍無法順利成功，最後是鈴木憲和主動將球放置完成，引來現場一陣掌聲。