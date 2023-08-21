桃園市水務局為改善大漢溪水質並處理民眾生活汙水問題，由中央與市府斥資1.83億元，執行「大溪埔頂排水水環境改善計畫」，打造7個人工溼地每日可處理1萬噸生活汙水，經過試運轉2個月，提前達成去除70％汙染物目標，有效淨化水質，12月將報請完工，確保北部地區擁有更乾淨自來水質。

大漢溪流域從復興巴陵到石門水庫後池堰之間，每天截流6萬噸生活汙水，為確保中庄調整池及鳶山堰水質安全，打造兼具河川環境營造、水質改善功能的人工溼地。水務局表示，人工溼地設計考量地形特性與淨化水質需求，現場包括7個生態溼地池塘，蓄水容積約4.4萬噸，水質淨化過程中，不需使用電力或額外添加化學物質，可改善大漢溪上游豆干工廠及居民所製造的生活廢水。

整個計畫包含大漢溪左岸中庄攔河堰至中庄調整池河段面積總共21公頃，水域面積5.5公頃，包括瑞興、大嵙崁、月眉等7個人工溼地池塘，另陸域面積15.5公頃則打造水岸溼地公園。水務局自6月起開始試運轉，大漢溪上游1萬噸生活汙水透過7個人工溼地自然淨化過濾再排出，每日消減汙染總計約162公斤，達到去除70％的汙染物，成功達成水質淨化功能，該處因鄰近板新取水口，同時可保障雙北地區民眾飲用水品質，成為重要且關鍵的淨水工程。

水務局長劉振宇表示，接下來將持續調整溼地操作條件及調整淨化時間，讓處理淨化水質效率最佳化，市府將在12月報完工。市議員李柏坊說，大漢溪兩岸都是人口密集區，過往沒有溼地也沒有汙水處理廠，廢水直接流入大漢溪，如今有了人工溼地，經過淨化手續也可減少後續水公司相關的處理費用，更創造生態休憩環境，有利於大溪整體觀光推展，且溼地有助於幫助減緩地球暖化，是多面向有助於環境的工程。