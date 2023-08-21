丹麥和荷蘭在星期日宣布向烏克蘭供應 F-16，前6架將於年底到明年新年期間交付。美國與北約對烏克蘭如何使用F-16非常慎重，先強調不能提前交付，也叮囑烏克蘭在取得F-16之後，只能在領土內使用，不能跨境打擊。

路透社報導，丹麥國防部長艾勒曼-延森(Jakob Ellemann-Jensen)表示，我們捐贈的條件，是烏克蘭只能用這些武器，將敵人趕出烏克蘭領土，僅此而已。這包括坦克、戰鬥機還是其他東西，都是如此。

丹麥確定會提供烏克蘭19架F-16，荷蘭目前總共有42架已排入退役時程的F-16，但尚未決定是否全部捐贈給烏克蘭。

防衛快報(Breaking Defense)報導，美國空軍駐歐洲和非洲空軍司令漢克(Gen. James Hecker)將軍強調，這些戰鬥機絕不會在 2023 年抵達烏克蘭，而且烏克蘭必須要完整並切實的完成訓練才能出動，至少需要幾年的時間。

漢克說，首先，烏克蘭飛行員必須在英國接受英語課程，然後他們要先完成螺旋槳教練機的培訓，也通過之後前往法國，學習駕駛像是阿爾法噴射教練機(Alpha Jet)飛行，之後才能登上F-16戰機，而且還需要完成雙座型F-16訓練，最終才能單飛。這就是為什麼，至少要到明年才能在烏克蘭看到 F-16。

漢克還表示，要形成有效戰力，還需要大量時間來培養 F-16中隊的熟練程度，這可能需要花4~5年的時間才能達成。

烏克蘭總統澤倫斯基連續訪問荷蘭與丹麥，都受邀前往部署有F-16 的空軍基地參訪，並試乘進F-16的座艙內，瞭解先進座艙的內容。 荷蘭與丹麥的F-16屬F-16AM/BM，也就是經過中期性能升級(MLU)的F-16A/B戰機， 其性能與目前中華民國空軍的F-16 Bk20幾乎完全相同，都具有不俗的空戰能力與對地打擊能力。