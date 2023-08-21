在新竹縣政府對面的縣政七街的新業建設建案工地旁，21日上午發生路基塌陷意外，地下管線斷裂，一度造成瓦斯外洩，工務處會勘後研判與建案工地有關，勒令停工外，並依建築法相關規定，對起造、承造及監造人各3萬元罰鍰。

這起道路塌陷發生在21日上午10時許，在該建案工地旁的縣政七街，形成1個車道3公尺寬、長約6公尺，深約3公尺的坑洞，管線破裂，自來水往工地地下室流，現場瓦斯味迷瀰漫，水公司和瓦斯公司據報隨即關閉閥門，在建商灌漿把孔洞回填後，下午5點前管線已完成修復。

縣府工務處長江良淵帶隊會勘，土木技師陳鴻輝指主要問題出在自來水管破裂，導致土石流失，甚至壓力衝進建案地下3樓內，導致路面崩塌。

新業建設總總經理簡福榮說，有可能是地下室CCP止水樁沒有做的很完善，加上近日豪大雨不斷，水將地下土石帶出來，導致旁邊道路路面下沈，剛好下方有5英寸大水管，水管破裂大量水再將路面地基沖刷掏空。

「會負起全部的責任！」簡福榮說，事發後立即請安全觀測人員到場，進行全面性觀測作業，目前回報是沒有問題，由里長找第三方公正單位做透地雷達檢測，同時會在旁邊大樓設置傾斜儀，做好敦親睦鄰的工作。

建商預計從21到25日封路進行假修復，竹北市長鄭朝方到場了解，指該段縣政七街預計將封路10天，待建商委託的專業廠商完成透地雷達檢測報告，確保安全無虞後再開放通車。

新竹縣縣政七街坑洞