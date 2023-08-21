高雄凱旋跳蚤市場近日爆發經營權之亂，導致市場內出現廁所遭鎖、斷電等情況，令許多攤商無法正常擺攤，生計出現問題。高雄市長陳其邁今表示，攤商、業者要好好坐下來協商，假如有任何違反《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》的規定，一定會重罰，不能說業者之間的紛爭，犧牲攤商的權益。

凱旋跳蚤市場由負責管理、招商大房東「元凱資產有限公司」以及管理攤商二房東許姓男子共同經營，後續元凱資產有限公司與許男有合約爭議，近期雙方人馬發生多次衝突，19日還因市場內廁所遭鎖、斷電，再次起衝突，鬧到警方到場處理糾紛。

然而市場內有不少攤商因雙方爭執不下，無法正常擺攤，連帶生計受到影響。對此，陳其邁表示，攤商權益是高市府優先考慮的部分，希望說攤商、業者好好坐下來協商，假如有任何違反《高雄市攤販臨時集中場管理自治條例》的規定，一定會重罰，業者之間的紛爭，不能犧牲攤商的權益，並有特別注意斷電部分，要求立刻改善。