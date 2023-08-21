王水源推出新EP《年少》。（王水源提供）

被阿跨面與眾多樂迷暱稱為「水源兄」的王水源，今年甫從成大研究所畢業，正式成為社會新鮮人的他，出社會前為自己做一個整理，推出收錄3首歌的EP《年少》。同名單曲充滿台味浪漫、國台語交織，MV開頭由王水源在各個場景不斷前進的背影，對應著他一路以來找尋自我的狀態，最驚喜的彩蛋莫過於王水源特地回到家鄉大甲拍攝，探訪從小喝到大的綠豆沙牛奶店家，在鏡頭前秀出最喜歡的綠豆糕，讓人看見他私下不為人知的一面。

2022年底王水源滿懷抱負的參加《大嘻哈時代2》，第五集在許多選手都忘詞時拿出了精湛的演出，評審卻投給了對手，自己就這樣黯然離開節目舞台。回想起當時的情景，王水源表示：「一開始被淘汰時真的蠻難受的，因為好幾個月重心都放在比賽，在沒有預料到的情況下頓時失去生活重心，連續好幾天都不知道自己在幹嘛，過得很空洞，但也只能交給時間調適。關在家裡自我消化好幾天後，某一天忽然想通，因為我很清楚沒人能幫我，只有想辦法自己調適才能過得更好。」

雖然淘汰來得突然，但一路以來在台南互相幫忙的兄弟阿跨面，卻忽然人氣飆漲甚至得到冠軍，爆紅之後都一直沒忘了王水源，到哪都不忘跟觀眾說「感謝水源兄」。王水源笑說：「現在許多樂迷都改稱呼我「水源兄」，阿跨面也找我參與專輯製作，甚至前陣子500輯舉辦的『500Young』頒獎典禮，阿跨面獲獎還提名我是『領路人』，其實我也只是剛從研究所畢業的菜鳥，領獎領得有點不好意思，這份兄弟情真的是我今年收獲的一大禮物。」