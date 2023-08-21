豐興第二季營收90.0億元，季增3%、年減17%；單季稅後EPS達1.06元。豐興上半年累計營收177.4億元，年減15%，主要受到條線市況較去年衰退；上半年累計營業毛利17.9億元，年減27.7%，毛利率10.1%；營業利益13.7億元，年減32.2%，營利率7.7%；稅後純益12.1億元，年減32.4%，稅後純益率6.8%；上半年EPS 2.07元。

豐興今年上半年三大產品線以鋼筋為營收主力，營收占比接近六成，銷售額年成長9%，成長主因為台灣整體鋼筋消費量成長；條線去年市況良好但今年度大幅下滑，營收占比下降至約兩成，銷售額年下滑45%；型鋼營收占比維持兩成和去年相當，銷售額年減13%。

豐興以內銷為大宗，占比高達九成，受市場景氣不佳影響，雖下游客戶去庫存持續進行中，但並不積極補庫存；考量豐興於第三季進行歲修，房地產政策影響鋼筋需求，以及條線市況可能於第三季落底、第四季反彈，法人預期，豐興營收將於第三季達到全年底部，第四季反彈。

市況不明朗，法人預估豐興營運，豐興今年度營收仍年減個位數，營業毛利、營業利益、稅後純益齊減雙位數。而今年第四季反彈，明年營運，營收、獲利可望年增個位數。