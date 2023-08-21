雲豹能源董事長賴勁麟21日主動辭任公司董事長及所有子公司職務，新北市中和區立委參選人張智倫剖析雲豹獲利貓膩。（雲豹能源提供）

雲豹能源的政治獻金捐贈方式引發爭議，台電的鉅額虧損連帶受到關注。新北市中和區立委參選人張智倫拆解兩家公司的財務結構，強調台電負債比高達9成，用高額電價向雲豹能源等風力發電業者購買綠電，讓雲豹在5年內成為市值百億的公司，國庫通私庫不言可喻。

張智倫揭露，台電面對嚴重虧損，負債比已經高達9成，就是每10元的資產，有9元是借來的，財務結構非常不健康。他指出，財務健全的公司，負債比多控制在5成以下，過度沉重的債務，可能導致公司周轉不靈。以台電負債高達4千億來說，光是每個月的利息支出，公司就可能被拖垮。

張智倫分析，台電的損益表顯示是「負毛利」，意味台電的獲利減去成本後是負數，「電賣得越多、虧越多」。如果台電持續虧損，終究還是政府用全民的納稅錢撥補挹注，爛帳由全民埋單。

張智倫指出，雲豹能源成立僅5年，營業額卻有如陡坡般的快速暴漲，雖然公司賺錢經營有道，但雲豹靠台電快速獲利的同時，卻付出高額的政治獻金給民進黨政治人物。

張批評，靠漲電價賺錢的公司，應該取之社會用之社會，將高額利潤用在弱勢團體或環境保護，甚至主動降低台電收購價，卻用「自肥」民進黨方式處理，更令民眾看不下去。