中秋佳節將近，許多人都開始計劃要在連假時和朋友相約聚餐烤肉。一位男子近日發現，有路人在大樓下用金桶烤肉，讓他感到相當驚奇，不過許多老饕指出，其實金桶通風良好、方便整理，比一般烤肉爐好用許多，「用金桶烤肉是專業」，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「笑死…第一次看到拿金桶在那邊烤肉」，並分享現場照片，可以看到1位路人直接把金桶當成火爐，上頭架上一層鐵網後放上香腸等各種肉食，底下則墊了一塊木板，看似相當歡樂。

對此，許多網友紛紛回應，「人生的第一桶金」、「與好兄弟同享，他並不孤獨」、「烤給好兄弟吃的啦！」、「哈哈哈…他不尷尬，尷尬的就是圍觀者」、「邊燒金紙邊烤肉」、「金紙碳烤風味？」、「烤的是對祖先的懷念」、「不能浪費金爐的火」、「沒朋友可以這樣烤啊，朋友會突然變多」、「中元烤完中秋烤」、「這不是烤給人吃的」。

不過也有老饕說明，「用金桶烤肉是專業，通風良好，又好整理，烤完蓋上就好，比烤肉爐好用多了」、「那個其實蠻好用的，那個只是單純拿來烤的」、「其實買新的金桶烤肉專用，不要跟金紙混一起用，真的好用，周邊真的有朋友這樣用過，效果真的不錯，而且拿小金桶放大鍋子還可以炒菜」。