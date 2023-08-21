泰國國會明天將進行總理選舉，第二大黨為泰黨今天宣佈組成11黨聯盟尋求組閣。為泰黨和其前身政黨都曾經遭到軍方政變，但為求穩定過半，為泰黨邀請了2個親軍方政黨加入聯盟。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半；而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨先和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，接著再和其他7個小黨結盟達成238席。

泰國國會明天將舉行第三次總理選舉，為泰黨將推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin ）為總理候選人，前進黨已經表態不會投給賽塔，為泰黨為了確保穩定過半，沒有放棄和親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）接觸。

團結建國黨17日宣佈將加入為泰黨領軍的陣營，為泰黨今天舉行記者會，宣佈公民力量黨也加入聯盟，如此一來，為泰黨領軍的11黨聯盟共有314席。

為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew） 在記者會中表示，11黨聯盟不會碰觸冒犯君主罪，執政之後將推動土地改革、每日基本工資達到600泰銖、把軍事義務役改為志願役以及修改憲法以更符合民主的目標，但不會碰觸憲法中關於王室的部分。

公民力量黨是親軍方人士和退役軍人為了贏得2019年大選而組成的政黨，黨魁普拉威曾任陸軍司令；團結建國黨則是去年為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這2個政黨親軍方色彩濃厚。

2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變，推翻為泰黨組成的政府，泰國歷史上軍方更有多次發動政變推翻民選政府的紀錄，為泰黨的前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai）執政時期就曾遭政變，為泰黨在選舉期間曾表示不會和這2個政黨合作。

為泰黨選擇和這兩個政黨合作，不斷被支持者痛罵背棄民主陣營，為泰黨總部外已多次發生抗議衝突。前紅衫軍領袖納塔兀（Nattawut Saikuar）今天在一場訪問中表示他因為團結建國黨和公民力量黨加入了聯盟，他將辭去為泰黨家族計畫主任的位置。