明日（8/22）就是七夕情人節，不少情侶、夫妻會一起度過甜蜜節日，如果仍是孤單一人也不用擔心，命理師柯柏成在臉書粉專發文，生肖屬牛、猴和龍的人在七夕當天的愛情運有如神助，一定要好好把握，另外他還分享了2招增加桃花運的方法。

柯柏成指出，今年的七夕是農曆壬子日，這天的流日沖馬，因此屬馬的人如果要和心儀對象約會或告白必須多費心思，過程中的意外小插曲較多，建議事先做好準備工作，以防忘了重要的東西，同時還要留下充足的時間，避免塞車等不確定性因素導致遲到。

柯柏成提到，有3個生肖的人在七夕這天的愛情運有如神助，分別是屬牛、猴和龍，3個生肖在七夕當天運勢不錯，建議多主動、積極和另一半溝通，有機會得到實質性的發展，告白的成功機率大增。

如果想要挑選禮物送給另一半，柯柏成透露，舊俗中會在七夕送梳子，因為梳子代表相思，每天都會很掛念對方，且用梳子梳理頭髮也象徵兩人的親密關係，不過要避免塑膠材質的梳子，最好選擇桃木製作的，因為桃木防小人，可以把想要介入兩人感情的因素給梳理掉。

除此之外，柯柏成也曝光增加愛情運的方法，因為今年喜慶方位在北方，可以在七夕這天，用透明花瓶插上9朵玫瑰花，擺放在家裡的正北方，不論是否單身都有助增加愛情運。

而單身者想要催桃花，可以晚上到戶外向北方的天空雙手合十祈求，說出理想對象的條件，並準備一條紅線綁在手上，男左女右，3天之後再將其取下，放入紅包袋內，外面寫上「和合二仙，心想事成」，接著把紅包袋燒掉，灰燼灑進住家北方的溪流中即可。