民進黨總統參選人賴清德20日參加「還路於民」大遊行時，提到希望2030年交通死亡率能降低5成。有網友發現，從蔡英文2016年上任總統起至2022年止，期間有多達4年的交通意外死亡人數為增加，2022年更增加超過3000人，打臉賴的說法是「本週最好笑」。國民黨立委賴士葆直批，新課綱並無加強從小就教國民成為守秩序、懂得禮讓行人的好公民；賴清德只會到場蹭場子，卻沒有為當市長和閣揆時，任憑交通惡化而道歉。

賴士葆今(21日)在臉書發文質疑，蔡政府沒有想到行人交通安全會成為民怨高漲的議題，檢視這7年的優先政策大都是意識形態掛帥，例如轉型正義、新南向、非核家園，尤有甚者是攸關仇中的國安修法等。盱衡蔡政府開放萊豬進口、放寬核災食品等，都因為經貿外交利益的考量，寧可犧牲民眾福祉。對於交通安全的議題，若不是民眾忍無可忍，只好自力救濟遊行抗議，交通部長怎可能出面道歉，承認政府的確做的不夠？

賴士葆提到，日本跟台灣一樣都是地狹人稠，但是日本可以成為世界名列前茅、交通事故傷亡低的國家，這樣的成績絕不是立竿見影、一蹴可及就可以達標。執政者除了訂定政策之外，還要有遠見從長遠的眼光對歷史負責，不是像蔡政府只會炒短線撒幣。蔡政府始終認為留下交通硬體建設就是彰顯政績凜然，卻無視每年交通事故死亡的人數激增，蔡政府愧對痛失愛女的家長痛徹心扉的呼籲：沒人該死在斑馬線上！

賴士葆強調，想想國人的環保意識形成，是從幼稚園的讀本裡面就開始教育紮根，從小每個階段的國民教育都注入環保的概念，才能種下環保的種子。台灣交通混亂，人車爭道，行人在馬路上的路權毫無保障，徒法不足以自行，光靠警察開罰單只是治標。政府只會花大錢改善交通，新的課綱卻並無加強從小就將國民教導，成為守秩序、懂得禮讓行人的好公民。

賴士葆直批，面對政府交通政策的失能，在大雨滂沱中，數萬民眾站出來，為了自身行路安全遊行、抗議、吶喊，讓蔡政府知道這是很深的民怨，台灣交通亂象被國際媒體大幅報導之後，蔡政府才開始檢討修正執法。還路於民大遊行，賴清德也到場蹭場子，承諾要檢討改進，「但賴清德卻沒有為當台南市長和行政院長，任憑交通惡化而道歉！」