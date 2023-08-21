開南大學昨（20日）下午驚傳墜樓命案，53歲男子涉嫌性侵猥褻3名女童，在警方查緝過程中跳窗身亡。據悉，該男子為20年前震驚社會的「大貓偷拍案」主嫌，兩度遭判無期徒刑，最終獲改判10年，出獄後再度犯案。檢方今（21日）相驗，初步確認該嫌因從高處墜落，導致全身多處骨折、氣血胸併呼吸衰竭死亡。

回顧案發經過，大貓偷拍案主嫌20年前在網路上誘騙未成年少女，陸續對6名被害人下藥性侵，還把犯案過程拍成影片在網路上販售，連朋友託他照顧的3歲女童都難逃魔掌，導致影片在網路流傳，成為被害人一輩子的陰影；其胞弟則幫哥哥架設網站，以「大貓」之名刊登未成年少女遭性侵影片販售牟利。

案件引發輿論譁然，該主嫌落網時頻頻喊冤，甚至當庭咆哮「我沒做這種事，法官沒證據亂判！」之後不斷提出上訴。全案纏訟多時，權自立一、二審均遭判無期徒刑、褫奪公權終身，更一審改判10年徒刑、褫奪公權6年；權自強則被判處有期徒刑1年，緩刑3年。雖然檢方提出上訴，仍遭最高法駁回，全案定讞。

今年5月間，花蓮警方查獲一起兒少案件，發現該主嫌手機內有交流網站資訊，經數位鑑識還原後，赫見多部未成年女童遭猥褻、性侵影片。警方深入追查，發現受害女童為3姊妹，因父母與該主嫌熟識，得知對方喜歡小孩，所以常將孩子託付給他照料，不料該主嫌竟藉機猥褻女童，行動硬碟內更有多達上百部性侵女童影片、照片等檔案。

專案小組掌握情資，得知該主嫌20日要前往開南大學參加某社團主辦之職前訓練課程，遂持拘票前往現場查緝；未料該主嫌藉口到樓上拿東西，趁檢警不注意時跳窗，當場墜樓倒地不起，送醫後宣告不治。檢方今日進行相驗，初步確認該主嫌因從高處墜落，導致全身多處骨折、氣血胸併呼吸衰竭死亡。

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