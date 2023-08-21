今年TAITRONICS及AIoT Taiwan持續攜手「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」及「OPTO Taiwan國際光電大展」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式聯合展出，向全球買主提供電子產業一站式服務平台。

今年TAITRONICS先進電子及綠色能源領域成為焦點，參展指標廠商包括先進儀器儀表大廠固緯(2423)、精密電阻器製造商幸亞電子、榮獲2023台灣精品獎的高精密磨床製造商全鑫精密、專業測量儀器製造商世駿電子，以及再生能源暨儲能系統商富堡能源及華城電機等，另外日台交流協會亦將率日商聯合展出。

AIoT Taiwan展出AI於電子製造業的廣泛應用，根據美國市場研究公司Grand View Research報告，2022年全球AI市場規模為1365億美元，估計2023年至2030年的年均複合成長率為37.3%。看好AI與IoT市場的快速發展，近年致力發展智慧大樓管理系統的台灣三菱電機將首次參展，另外還有凌(群)電腦展出AI、5G與雲端科技整合解決方案，以及黑晶科技展示透過AI應用的法令遵循科技等。

主題館部分亦有新亮點，今年展覽邀集工業局、資策會、工研院、台灣雲端物聯網產業協會及台灣儲能系統產業推動聯盟等法人單位籌組專館，「低軌道衛星館」、「智慧移動主題館」為今年首創備受矚目，另外還有顯示未來城市館、雲端物聯網主題館、台灣再生能源暨儲能產業主題館及IisC智慧物聯網主題館，完整呈現AI時代的科技革新生態。

主辦單位還舉辦多項活動促進產業交流，包含「AI+IoT全球智慧科技與未來經濟高峰會」邀請國內外大廠探討如何打造一個更強大、更安全、更先進的全球供應鏈體系，以及台韓物聯網科技論壇、日台企業經貿媒合會、台印論壇、EMS智慧製造產業技術論壇、智慧顯示研討會、5G數位轉型技術產業鏈共創研討會、一對一採購洽談會、每日主題導覽等精彩活動，貿協全球駐外單位亦將傾全力洽邀國際買主來台觀展，協助參展商與國際鏈結。