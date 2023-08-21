「挺賴雲林番薯媽媽隊」手持鮮花，強調和平主義才能避免兩岸戰爭。（張朝欣攝）

「挺賴雲林番薯媽媽隊」21日在雲林縣水林鄉成立，上百名地方媽媽結合水林鄉番薯產業，製作七夕番薯花束，媽媽們表示大家認同賴清德副總統提出的和平主義，生活在台灣不分你我、不分黨派，因此自主性組成媽媽隊，和平是大家的共識，戰爭只會帶來破壞與死亡，絕對不可以發生在台灣。

「挺賴雲林番薯媽媽隊」是由水林鄉地方媽媽自主成立，結合水林盛產的番薯、七夕情人節，近百人在水林鄉阿甘薯叔觀光工廠同樂，強調挺賴清德就是挺台灣、就像挺憨吉囝仔一樣，希望透過番薯媽媽們，深入菜市場每個角落推廣「挺台灣」理念，台灣就像番薯一樣，大家要更堅定的愛台灣。

「挺賴雲林番薯媽媽隊」隊長蘇陳金調表示，台灣是我們落葉生根的地方，現場所有人都是自發性挺賴副總統的忠實粉絲，媽媽們常常聚在一起討論台灣議題，互相交流挺賴資訊，水林鄉出產的番薯全台有名，所以特地取名為「挺賴雲林番薯媽媽隊」。

副隊長柯艷華說，大家一起生活在這塊台灣番薯裡，需要團結一起才能擁有更大的力量，也認同賴副總統的和平主義，生活在台灣要不分你我、不分黨派，希望透過此次活動，增加彼此感情，期許世界變得更美好。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，來到水林鄉參加七夕活動，結合在地新鮮的番薯，給民眾體驗不一樣的手作七夕番薯花束，希望天下有情人終成眷屬，家庭美滿和樂。

現場媽媽提到，和平是兩岸最需要的共識，戰爭只會帶來破壞與死亡，俄烏戰爭就是血淋淋的例子，為了下一代，她全力支持賴副總統提出的和平主義，絕對不想看到戰爭發生。