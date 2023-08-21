玩賽車電玩玩到成為真人賽車手的揚馬登伯勒。（索尼影業提供）

揚馬登伯勒從玩賽車電玩起家，後來成為真實賽車手。（索尼影業提供）

電影《GT：跨界玩家》改編自真人賽車手揚馬登伯勒的傳奇事蹟，看他如何一路從賽車電玩玩家踏上真實賽車跑道之路。揚馬登伯勒19歲時從PlayStation知名賽車電玩《跑車浪漫旅》開始「賽車」，後來因為他卓越的賽車技術，成為了真實世界的賽車手。儘管現在電玩跟賽車的獎盃都是揚的囊中之物，他還是不諱言表示：「就算如此，我輸了還是會生氣唷！」

揚馬登伯勒在電影中擔綱男主角亞契馬德維的賽車替身，也可以說是「自己演自己」。《GT：跨界玩家》還原的不只是他的人生事蹟，還有他的技術。在許多競速追逐的橋段，觀眾都可以一瞥揚馬登伯勒的賽車技巧。無論是賽車或是競技電玩，都是十分高風險、高壓力的工作，揚馬登伯勒也笑說：「我真的很喜歡聽Kenny G的曲子，他的作品總讓我感到放鬆。」

提到電影改編過程，揚表示，他早在幾年前就有聽說自己的故事會被改編，但他不想太聚焦在這件事上，一直到當他開始跟劇組人員開會、跟編劇討論，他才真的有「美夢成真」的感覺。現在年僅31歲的他，已經經歷了電影般戲劇性的人生，但他還是很愛《跑車浪漫旅》，表示到現在他還是會花時間玩。提到該款遊戲，他大力讚美遊戲如實還原賽車的諸多細節，這也是讓他成功踏上賽道的原因之一。