新的一周到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享8／21～8／27的12星座運勢，其中獅子座本周是專心求財且賺錢的時刻，也懂得節省日常生活開銷；天秤座能順利發展人際關係，有望帶來新的事業機會；天蠍座則是為自己下半年的職場升遷與人生規劃，點亮一盞明燈。

▍牡羊座

牡羊座在本周需小心各種酒駕、酒癮和僥倖的心理，因為只要不小心就容易發生大麻煩，建議做任何事都需謹慎小心，小心駛得萬年船。本周所有計畫都需按部就班去完成，不要拿糊塗當藉口。另外，近期愛情運勢不佳，感覺付出許多心力，卻無法得到對方的真心回應，當發現自己在感情世界中其實就是一個傻子時，或許就看得清楚真相了。

▍金牛座

金牛座在本周金星逆行之際，愛情相處和金錢關係需謹慎小心，尤其在日常生活消費需避免浪費，可好好檢視自己的消費行為和理財觀念，若有鋪張浪費或想一夜致富的朋友，建議打消這種天方夜譚的想法，應先認清當前的處境，了解在職場中的價值和能力，若感覺到自己即將被淘汰，可盡快去學習新的技術和能力，就能確保未來轉職時有新機會。另外，愛情方面則是情侶不要吵架。

▍雙子座

雙子座在本周水星逆行已經開始，而在這段期間，需注意生活中樂極生悲的事故，尤其本周即將進入暑假的尾聲，各種出遊、旅行和海邊戲水一定要注意安全，若忽視自身安全，危險和災難就會悄悄找上門。另外，近期和伴侶以及親子關係互動上，在溝通表達時需緩和脾氣，注意不可用刺激性的言語去挑釁，否則會引發不歡而散的結果。

▍巨蟹座

巨蟹座在本周事業發展和家庭關係會出現極大壓力。在工作發展方面，近期在思考是否換工作，或是跟公司提辭職，因為從下半年開始，就覺得工作環境和就業市場的發展大不如前，現在的工作壓力比以往大，賺得錢卻是有史以來最少，在時運不濟時，希望藉由換工作來扭轉運勢。另一方面則是家人的關心和擔憂，是近期需獨自面對的壓力。

▍獅子座

獅子座在本周是專心求財且賺錢的重要時刻，即使近期各行各業都充滿挑戰，也依舊無法澆熄想賺錢的鬥志和決心。本周若有兼職、賺外快的機會，將會非常樂意接洽這份工作，除了賺錢外，也會特別注意日常生活中節省開銷這方面事情，不再追求流行，生活中只要是能用的日常用品，都願意珍惜使用，除了可以省錢外，也是環保愛地球的表現。

▍處女座

處女座在本周將進入生日月時刻，能獲得好的能量，各方面都展現熱情，這種自信、積極與樂觀的能量，能感染身邊所有朋友，讓大家覺得，他們變得不一樣了，不僅外型亮麗動人，身材也變得苗條，更重要的是，對於夢想和目標展現出來的企圖心，讓許多人都刮目相看。另外，做生意的朋友，本周會有一筆重要的海外訂單，可好好把握這份商業合作文件，有望帶來豐厚財富。

▍天秤座

天秤座在本周將會是發展人際關係的重要階段，因為此時貴人運、朋友運是最明顯的能量，可順利結交各行各業的朋友，不僅能拓展社交圈，也為他們帶來新的事業機會和人脈能量，而朋友之間的相處誠信十分重要，大家都必須遵守，否則事業夥伴、朋友關係是無法長久維持的。另外，近期若有新、舊愛情困擾的朋友，可果斷勇敢放下舊的戀情。

▍天蠍座

天蠍座在本周運勢將超級旺，使他們在下半年的職場升遷與人生規劃，點亮一盞明燈。在好運降臨時應該鼓起勇氣全力以赴，不可浪費這波好運和能量。本周需注意飲食衛生問題，現在季節雖然進入秋天，但仍然是每日高溫，各種食物都容易腐敗，要特別小心。另外，近期小心交通違規事情發生，以免吃上罰單。

▍射手座

射手座在本周需注意健康，除了自身健康需重視外，家人的健康也要多關心照顧，除此之外，心靈與情緒方面等問題也不可忽視，要多體貼自己。另外，近期旅遊運旺，除了有機會到海外旅遊外，若想購買海外食物、商品或零件，都能順利買到，並且安全的運送到自身的所在地。

▍摩羯座

摩羯座在本周需妥善處理父母和主管之間的關係，因為近期相處並不融洽，可能造成彼此意見不合而鬧情緒，而在面對父母和職場中的主管要懂得低頭，並且學會察言觀色，千萬不可在彼此心情不好的時候，還要去討論一些不會達成共識的事情，所謂急事緩辦是本周處理公事、私事時的原則。

▍水瓶座

水瓶座在本周可多關心自身的情緒，若總是困在某一個情緒，或陷入某一段回憶時，需特別小心，可能出現情緒鬼打牆的狀況，會有此現象，主要是因為守護星逆行影響他們的判斷，加上最近家中將會有麻煩棘手的事情發生，例如鄰居停車位問題，或帶寵物出門時忘了帶繩子，看似微不足道的小事情，卻偏偏觸動敏感易怒神經，為小事情發牢騷。

▍雙魚座

雙魚座在本周生活中煩惱的來源在於內心，只要心中平靜不管任何大小事都可以回到穩定狀態。近期需特別注意健康方面等問題，多關心自己的睡眠和血壓，不僅需安排規律運動外，體重也不可忽視，同時不可攝取過多的熱量，若沒有藉由運動代謝身體內的脂肪，小心日積月累變成文明病的受害者。