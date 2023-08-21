1輛聯結拖車於日前載著1隻米克斯犬行經國道1號北向353公里楠梓路段，這隻狗只被人用繩子拴住，曳引車奔馳於國道上，狗顯得相當害怕與無助。國道警察說，此舉可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000至1.8萬元罰鍰。

有關8月19日下午3時許民眾於記者爆料網上傳「國道曳引車拖架載運動物？」的標題影片，國道警察指出，因聯結拖車架上載運1隻未牽繫綑紮的狗，國五大隊獲報後立即派人察看，但沒有找到這輛聯結拖車。

國道警察表示，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3000至1.8萬元罰鍰。

國道警察另呼籲民眾可於事後將行車影像紀錄器所攝得之影像上傳到國道公路警察局線上檢舉國道交通違規專區，轄管警察大隊將依規定處置。