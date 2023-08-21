屏東縣1名27歲楊姓男子，19日凌晨開車停等紅綠燈，綠燈亮了卻一直不走，警方發現後欲上前了解，楊男見警後竟加速駛離宜路違規，警方將他攔停後，在車上搜出毒品。（翻攝畫面）

屏東縣1名27歲楊姓男子，19日凌晨開車停等紅綠燈，綠燈亮了卻一直不走，警方發現後欲上前了解，楊男見警後竟加速駛離宜路違規，警方將他攔停後，在車上搜出毒品。（翻攝畫面）

屏東縣1名27歲楊姓男子，19日凌晨開車停等紅綠燈，綠燈亮了卻一直不走，警方發現後欲上前了解，楊男見警後竟加速駛離宜路違規，警方將他攔停後，在車上搜出毒品，依法將他送辦，並開出罰單。

攔檢不停沿路違規 警圍捕查獲毒品 加開5張罰單

警方表示，8月19日凌晨崇蘭派出所員警執行擴大臨檢勤務，行經萬丹鄉萬丹路二段與丹榮路口時，發現一台自小客車綠燈亮起後一直未行駛，故上前攔查，未料該車見警上前就加速離開現場，員警立即通報線上警力攔截圍捕，最終在屏東縣萬丹鄉萬丹路二段路段將駕駛人27歲楊姓男子攔停，並查獲三級毒品愷他命香菸，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，另警方對楊男沿路違規駕駛行為，闖紅燈、危險駕駛、攔檢不停等5項違規，將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

分局長蔡培元表示，警方於執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合之義務，如確有違規行為時，也應配合受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸。

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