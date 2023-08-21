巫姓男子與潘姓男子均從事外送員工作，雙方疑似積怨，去年11月間在南投縣某店家門口前相遇發生口角，巫直接衝進店家廚房內持菜刀欲衝向潘，潘男見狀趕緊找3名友人助陣，現場一觸即發，場面火爆民眾報警，警方趕抵壓制混亂場面1員警卻受傷，支援警網將現場5人以現行犯逮捕，南投地方法院法官判巫犯恐嚇危害安全罪，處拘役35日，巫男不服上訴，二審法官認為其量刑亦屬適當，巫上訴為無理由，予以駁回，可上訴。

埔里警分局去年11月間接獲民眾報案，埔里鎮1家餐飲店前，有外送員打群架，即派遣線上員警前往現場處理。當時雙方互嗆、有人持刀、有人持鐵棍，李姓員警為阻擋雙方人馬鬥毆，當場造成右手擦挫傷。

經了解，巫男等5人都是某美食外送平台的外送員，巫和潘2人疑早有嫌隙，當天剛好在該店前遇到，先激烈互嗆，巫男衝進店家拿起店內之菜刀，潘男則是以LINE群組呼叫唐姓等3名外送員到場助勢，唐姓外送員見巫男拿著菜刀，自己也拿起置於車上之鐵棍，即使警方到場，唐姓外送員等人仍不聽勸阻、不斷叫囂。

判決書指出，店家陳姓老闆情急下抱住巫男和並勸阻，巫才放下菜刀，巫男於一審辯稱，當時確實進入店家廚房內持菜刀走向店門口，但否認有何恐嚇之犯行，因為潘姓男子當時一群朋友都來了，圍觀的人加起來人很多，所以手持菜刀是要自衛。

一審法官勘驗現場監視器畫面，巫男當時持刀站在店家前走廊中間時，當時在門口的潘男正站著看向巫，畫面中可見巫右手持有菜刀1把，店人員在巫後方將其拉住並擋住巫阻止，將巫往店內方向推。

潘姓男子答辯，巫男想要拿菜刀砍他，店家老闆娘有擋住他，巫拿菜刀的行為讓他怕到了，法官認潘確有看巫持刀在店門口之場景，店家老闆娘證稱，巫男衝進店內，拿菜刀出來，她進去拉他，攔住勸巫不要這樣，把刀子放下等語。

南投地方法院認為，巫一時情緒失控持刀恐嚇，量處拘役35日，但巫認為原判決不當，不服上訴，但二審認為巫上訴為無理由，認為其量刑亦屬適當，予以駁回；至於沒收犯案菜刀1把部分，並非巫所有，也非屬義務沒收之物，故不予宣告沒收。