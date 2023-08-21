經濟主要受到兩個因素的拖累，一為主要貿易夥伴中國的經濟成長放慢；其次為五月大選過後，泰國經歷了漫長的無執政政府時期，讓投資人信心下滑。

泰國國家經濟和社會發展委員會(NESDC)表示，第二季GDP為年增1.8%，遠不如於3.1%的預期，也低於首季的增加2.6%。第二季為季增0.2%，遜於1.2%的預期，也低於首季的1.7%。

NESDC說，第二季出口為年減5.7%，製造業產出也下降了3.3%，同時政府支出也減少4.3%。這一切都進一步抑制了固定資產投資，為季減2.8%。

全球需求疲弱，促使泰國政府將2023年GDP成長率預期，從2.7%至3.7%的區間，下調至2.5%至3.0%區間，這意指，泰國央行可能不再急於升息。

NESDC主管Danucha Pichayanan也警告說，新舊政府的交接出現問題，投資人信心進一步受挫。「如果過渡期間發生激烈的事件，那將影響投資者信心」。

由於需求疲弱，抑制了出口。但是泰國經濟受到至關重要的旅遊業支撐。Pichayanan說，預計今年外國遊客人數將達2800萬人次，但是預計旅遊業收入將會下降。

他還預計，今年出口將下降1.8%，稍緩和於此前預估的減少1.6%。