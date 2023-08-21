為鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活力行「綠生活」，大甲商圈邀民眾加入大甲商圈Line@綁訂會員，透過大甲觀光商圈Chatbot平台，使用行動支付購物消費，讓生活智慧又環保。

為了展現疫後台灣愛地球的「綠實力」，政府自109年起推動「全民綠生活」，以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等5大面向，並聚焦「用在地」、「惜資源」及「護環境」，大甲商圈帶頭引領民眾從個人居家生活到辦公綠生活，乃至日常生活都能落實節能減碳，建立起友善環境的生活態度，同時促進在地及綠色產業發展，讓環保及經濟雙贏。

大甲商圈鼓勵消費者使用智慧型行動載具，於實體商店結帳付款，取得商品或使用服務之實質交易支付方式，除可提升民眾生活的便利性、增加支付安全性外，產生數據也有助於精準行銷。

大甲商圈日前邀民眾加入線上平台大甲商圈Line@綁訂會員，透過大甲觀光商圈Chatbot平台，至店家行動支付消費，即可直接至服務台兌換大甲商圈限量文創帆布包，讓民眾可以透過平台了解大甲商圈，藉由商圈Line@提供環保袋兌換券，至服務台兌換商圈環保袋，減少兌換券印刷，利用環保袋到特約會員店家消費，還可享店家當天限時優惠。民眾也可依據大甲商圈Line@軟體內公告店家，探索不同會員店家進行低碳知識解謎活動。