南韓高人氣女子團體(G)I-DLE上(7)月初才來台開唱，展現精湛的舞台實力以及偶像的才華魅力，現場吸引近萬名粉絲到場朝聖。而團體之中，除了一名熱情的台灣籍女孩舒華外，還有富具創作才華及RAP實力的隊長田小娟。誰料，近日卻傳出她與戀綜嘉賓文世勳密戀的傳聞，更有一同逛街的畫面在社群上流傳，引發討論。

近日在南韓論壇「NATE PANN」上有一則題為「(G)I-DLE 成員田小娟和《單身即地獄》文世勳百貨店約會照片」的帖子流傳，其畫面中可見到小娟與一名男子在百貨公司內挑選商品，而女方當時正巧拿出信用卡消費，男方則看似十分驚訝地望向鏡頭。此外，由於雙方皆未戴口罩、墨鏡等遮掩面容的物品，因此身分馬上被粉絲挖出，而該名男子便是參加過知名戀愛綜藝《單身即地獄》的「癡情廚師」文世勳，當時還以在節目中的廚藝以及專注在一女上的癡情模樣，屢屢引發觀眾們的討論。

전소연이랑 솔로지옥 문세훈 조합 뭔데 pic.twitter.com/BMRIEhOGxF — 뽀송이🫧 (@BBOSONGEEEEE) August 19, 2023

此外，在相關討論串中，除了有網友留言指出「Neverland（官方粉絲名）都知道」，看似在證實相關傳聞的真實性，不過也有人提出疑點：「雖然大家都以為是戀愛了，但這也太光明正大了吧，從未見過有明星不加掩飾在街頭約會」、「如果是真的，這篇貼文早就公開了。」據了解，該則貼文透露照片攝於6月27日，卻遲至8月19日才被貼出。

據韓媒報導，對此傳聞，文世勳透過助理回應：「自己參加過《單身即地獄》的錄製，因此擁有不少娛樂圈內的好友、人脈。」透露文世勳在因緣際會下，也與小娟認識，並成為彼此的親密好友之一，間接否認了戀愛傳聞。至於田小娟方截至目前則未對此事作出回應，不過也正常的在社群上更新動態，看似並未因此事受到影響。