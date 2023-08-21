韓國女星金裕貞能演又有高級臉，一身香奈兒仙氣飄飄搭配Tweed Ruban珠寶，仙到不行。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

2020年，香奈兒以知名的斜紋軟呢布料發表了全新珠寶系列《Tweed de CHANEL》頂級珠寶第一篇章，今年則延續其工藝與概念再度發表第二篇章，並從概念上加強了斜紋軟呢的層次感，並將部份第一篇章的珠寶與改款作品同步與第二篇章一同展出，讓鑒藏家能透過系列的變化，梳理出珠寶設計的奧妙轉變。首站由倫敦開始，並於全國各地巡回展出。在韓國首爾站時更是大手筆請到藝人，包含金高銀、金裕貞、朴敘俊、李帝勳等一線藝人均現身展覽會場。金高銀以白色蕾絲細節洋裝搭配Tweed Ruban耳環與項鍊現身觀賞珠寶，成為注目焦點；金裕貞則是以一襲純白紗質蕾絲刺繡洋裝搭配Tweed Ruban項鍊與戒指，與腕上的J12鑲鑽腕表打理出席造型，渾身仙氣也成為珠寶展焦點。

香奈兒頂級珠寶展《Tweed de CHANEL》以引起香奈兒女仕創作斜紋軟呢靈感的倫敦做為首站，門面也充滿英倫味。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

進入長廊後則展出珠寶創意總監Patrice Leguereau的珠寶手繪稿，每一幅都堪稱藝術作品。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

韓國男星朴敘俊近來戀情加溫中，從臉上都看的出來他日子過的挺滋潤。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

李帝勳近來跟台灣特別有緣，七八月份頻頻現身也讓不少粉絲大喊幸福。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

男星朴敘俊和李帝勳則都以黑白雙色西裝現身，並搭配Coco Crush戒指、手環與J12腕表，黑與白是香奈兒女仕最情有獨鐘的配色之一，穿在兩大韓星身上，也顯的相當點題。兩大男星配戴珠寶飾品也顯的毫不突兀，也顯示了香奈兒珠寶設計美學上顯然超越了性別隔閡，自然成為珠寶界的重量級話題商品之一。

此次珠寶展的話題之作Tweed Royal項鍊，金屬絞接呼應梭織與寶石成色的呈現，可說相當驚人。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

此次的《Tweed de CHANEL》頂級珠寶展於台灣展出共61件，其中光2023新年度的作品就高達31件，而承襲了2020年作品多以單向交織設計的珠寶呼應Tweed斜紋軟呢布，今年多以雙向梭織樣式設計珠寶，因此珠寶絞接得設計的更為精密複雜，也因此催生了此次珠寶大秀的重量級作品－Tweed Royal項鍊，除了前面提到的以絞接技術呈現的雙向梭織技巧外，為了以寶石原石呈現出衣物的柔軟感，品牌特意挑選漸層色系帶的紅寶石並依序排列，帶來服裝中深淺紋理的不同層次；最內層項鍊則以英國倫敦Teddy Boy的褲鍊做為靈感，可說是一件完全以衣物造型為發想的高級訂製珠寶作品。同時Tweed Royal並結合可拆卸式獅頭胸針，獅頭底下的10.17克拉DFL Type Ila梨型切割鑽石更可拆下成為配戴戒指的主石，也成為此次展出之珠寶系列的重量級話題作品。