「香奈兒花植圖騰頰彩盤」以雙色選和山茶花壓紋，成為秋季彩妝的頰彩話題作品之一。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

「香奈兒時尚釉光指甲油」此次推出兩款限定新色。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

「香奈兒COCO星綻唇膏」以全新色系迎接秋季。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

秋天講求的妝容未必會像春夏那般充滿明亮色彩，隨著可預期的氣溫與陽光逐漸減少，秋冬妝容會更偏向自然與大地色系感，而香奈兒近日也發表了秋季彩妝，為整體彩妝風格換上魔幻且低調的色系。而對品牌而言，秋冬色系的呈現，也是呼應接下來金黃大地的秋分時刻。為了呈現秋季該有的金黃、大地色系，品牌發表全新限量的「香奈兒緞光絲柔氣墊眼影」、「香奈兒花植圖騰頰彩盤」、「香奈兒時尚釉光指甲油」三項針對秋冬時節使用的化妝品，並以榛果棕色、胡桃深棕、煙燻赭紅，以及明亮橘銅、焦糖紫紅和深紫色，而六款「香奈兒COCO星綻唇膏」新色與兩款限量新色的「香奈兒時尚釉光指甲油」也是針對秋季彩妝而來，帶有強烈的秋意。

緞光絲柔氣墊眼影以大自然色調呈現，加上其獨特的飽和色澤與緞光質感，擦於眼眸處立即散發強烈的神秘感，氣墊眼影搭配全新氣墊式刷頭，上妝更為容易；花植圖騰頰彩盤則提供雙色秋冬色選，以柔霧珊瑚橘搭配米色，玫瑰米色搭配紫藕色做為完美雙色組，並於其上壓印山茶花圖紋，也頗為吸睛。星綻唇膏與時尚釉光指甲油則是分別添加高濃度色素粒子與兩款全新活潑色做為其更自的重點，在搭配使用上，更能於秋季綻放出無比的耀人光彩。