據大陸央視報導，在支持就業方面，大陸財政部21日發佈最新資料顯示，今年中央財政下達就業補助資金667.6億元（人民幣，下同），比2022年增加50億元、年增8％，支持各地落實包括社會保險補貼、公益性職位補貼等在內的就業創業扶持政策，全力支持穩定就業大局。

與此同時，還延續實施階段性降低失業和工傷保險費率政策，完善失業保險穩崗返還、吸納就業補貼、擴崗補助等減負穩崗擴就業政策。突出抓好重點群體就業。繼續實施百萬就業見習崗位募集計畫，擴大大學畢業生就業管道。

另外還支持實施公共就業服務能力提升示範項目。通過就業補助資金支持20個地市實施示範項目，以點帶面，推動公共就業服務品質和水準全面提升。

大陸財政部相關負責人表示，下一步將繼續堅持就業優先導向，積極發揮財政職能作用，強化財政政策與就業優先政策協同，指導各地統籌用好就業補助資金等資金管道，落實落細各項就業創業保障政策，推動就業大局穩定。