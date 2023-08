女星謝忻擁有英國金匠學院音樂碩士學歷,回台後當任音樂老師,偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍,被恩師黃義雄相中踏入演藝圈,因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號,2018年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎;近日謝忻去香港旅遊時被店家拒收現金,被香港網友得知後引發討論,店家後續突嗆不收現金理由是「因為現在是21世紀」,引發網民高度關注,隔3日後店家道歉了。

謝忻透露日前到香港準備吃入選全球最佳漢堡Honbo,吃完後準備結帳時收銀員卻說「No cash, but we accept all kinds of payments. (不收現金但可以接受其他付款方式)」,當時謝忻身上沒帶信用卡,也沒有使用Apple Pay、支付寶或微信支付,身上只有600元港幣,她只好隨機找了一位女性路人詢問是否能幫忙付漢堡錢,謝忻解釋當下情況,那名來自浙江的女子就幫忙結帳了,一開始還不肯收謝忻港幣,是謝忻堅持下才勉強收了,貼文曝光後引起香港網友們的注意。

漢堡店Honbo表示不收現金的原因是「因為現在是21世紀」。(圖/翻攝Instagram)

有香港網友到Honbo的Instagram貼文下留言詢問為何不收現金,Honbo以英文回應「因為現在是21世紀」,這回應瞬間點燃香港網友怒火,開嗆:「21世紀還開實體店?開電子漢堡店啊」、「21世紀了,我們就不應該吃漢堡」、「之前吃完你們的漢堡後就不舒服」、「我的同事、朋友都不會光顧你們」、「遊客不要來,這裡完全沒有服務」。

隔3天後Honbo在貼文留言區道歉,表示聽到了大眾的回饋,認為先前的回應越界了,這不是應該對客人的態度,「對此我們感到抱歉並向大家道歉」,因新冠疫情後開始停止收取現金,店內也有標誌,雖然沒有準備現金找零,但如果遇到沒有電子支付的客人,員工會使用信用卡幫忙,至於最近發生的事件公司將會嚴肅處理,並承諾會解決問題,給顧客提供更優質的體驗。