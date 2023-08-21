日前，第十一屆海峽青年節兩岸融合特教人才研習營在福州舉辦。其中「兩岸融合特教人才研學營」的活動，集結了來自兩岸的大學、特教機構近70名專家、學者及青年人才齊聚福州鼓嶺，共同分享兩岸特殊教育研究成果，並攜手推動特殊教育事業相互學習發展。

特殊教育的一直是需要長期被社會大眾所關注的議題。然而，在現代資本主義的社會情境下，資源往往會以經濟利益為導向，導致弱勢族群在社會資源分配上，總是略顯不足。疫情期間，社會關注的焦點回歸到家庭的同時，關懷特殊教育的議題也逐步轉變成社會的重點。台灣的特殊教育，在歷經幾十年社會推動下，如今已形成完整的教育及產業背景。

江蘇省教育學會特殊教育專業委員會副理事長顧明珠指出，本次活動是新冠疫情後，特教議題難得的交流機會，鼓勵兩岸特教人才以本次交流會做為新的起點，相互學習，砥礪前行，為更多的特殊兒童及其家庭創造更多的福利。而此次活動的支持方福州農商銀行也表示，他們會持續關注特教發展議題，汲取兩岸交流經驗，為福州的特殊青少年及家庭提供支援，讓他們能夠有更好的成長環境以助於融入社會。

桌面遊戲在特殊教育上的實操和互動。（圖／主辦單位提供）

研習營的內容包含「桌面遊戲在特殊教育上的實操和互動」、「家校協同，學習生活」、「特殊兒童家庭支持系統的構建原則與路徑」、「行為科學在特殊需求兒童家庭教育指導中的運用」等不同面向的課程。以實作課程內容作為起點，在未來希望能與更多的台灣相關單位建立常態性合作，包含師資培訓、人才引進、系統模組的導入，逐步落實福州特教項目的推動。