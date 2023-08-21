台南市登革熱確診病例數再創單日新高，今天一口氣暴增91例，累積病例數1781例。其中，疫情熱區永康區更一舉突破500例，累積達519例，顯示疫情並未受到控制。

新增病例中，東區24例、永康區21例、安南區18例、北區10例、南區8例、仁德區3例、中西區及關廟區各2例，安平區、歸仁區及左鎮區各1例，年齡介於9歲至91歲。其中，83例由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施。

截至目前為止，4大疫情熱區中，永康區已達519例，其次分別是東區476例、仁德區252例、安南區229例。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，近期氣候持續炎熱且時有強降雨，有利病媒蚊的生長。根據衛生福利部疾病管制署研究數據顯示，在此一氣候條件下，病媒蚊孑孓最快只需7至10日即可成長為成蚊，對防疫工作來說，堪稱是相當大的挑戰。

從登革熱防治中心的病媒蚊監測數據，也可發現此一現象，像東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里別，近期的病媒蚊指數都偏高，顯示社區登革熱疫情傳播風險提升。

市長黃偉哲對此一現象感到相當憂心，並強調，已嚴格責成各局處務必確實督導轄管單位，落實各項防疫措施，針對高風險場域務必每日巡檢與孳清，確保防疫無死角。

另外，黃偉哲也再次籲請所有市民，雨後一定要巡視家戶內外環境，特別是容易忽略的花盆底盤、盆栽、天溝、防火巷、地下室及頂樓等，盡快將積水清除，一旦無法清除則應投藥處理，以免孳生病媒蚊嚴重影響自己與家人甚至鄰近居民的健康。

市府持續落實社區孳生源清除工作，上周於北區共調查1148戶，其中陽性戶34戶；查獲404個積水容器，40個陽性容器。