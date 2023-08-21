令宇辰昨宣布單飛推出新曲〈代替月亮喜歡你〉。（星越公司提供）

令宇辰昨宣布單飛推出新曲〈代替月亮喜歡你〉。（星越公司提供）

令宇辰（KK）自《原子少年》選秀節目脫穎而出，今（21日）舉辦首支單曲〈代替月亮喜歡你〉記者會，他的新歌請來「最強星二代」張秀卿的女兒林莉擔任製作人，他說，兩人是高中同班同學，他有明星夢，她鼓勵他「我相信你一定可以做到」並許諾第一次寫歌要給他，如今16歲許下的諾言成真。

由於林莉正在美國就讀伯克利音樂學院，KK經常半夜找她溝通歌詞內容，兩人密集聯絡卻沒有來電，他說，自己把對方當兄弟，而且「我不是她的菜，她喜歡外國人」。他還說，林莉幫他寫歌應該沒告訴媽媽，「她媽媽看到新聞應該會嚇到！」

KK也提到之前在《原子》時期，曾沒日沒夜練習表演而生病喉嚨痛、肝指數飆到五六百，被醫生留院觀察還說：「你已經要爆肝了，你知道嗎？」後來他開始養生，只喝溫熱水，一滴酒不沾，才慢慢把身體調養好。

他當時也因為外婆過世返家祭拜，而中斷參賽，未能以「水星」出道，他坦言，當下沒能成團，是有一點難過，所以現在他更加把握機會，他在推出單曲〈代替月亮喜歡你〉之際，也在籌備下一首單曲了。

即將21歲生日的KK，從3歲就跟著阿嬤去拜濟公師父，信仰虔誠，共改過3次名字求好運，他今也提到專程去拜月老求紅線，他表示現在是農曆7月，戴紅線可以保平安，他有特別跟月老說：「現在不要給我愛情，我要工作、工作、工作。」