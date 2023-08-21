全球物價漲不停，央行紛紛升息因應。但據韓媒報導，在一般民眾面臨龐大生活壓力之際，南韓4大商業銀行今年上半年的人均薪資首度突破6000萬韓元（約台幣155.8萬元），因為利率飆升為銀行業帶來了豐厚的利潤。

南韓《朝鮮日報》援引日前公布的金融控股公司半年度報告報導，南韓4大商業銀行，包括KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行與友利銀行，在獲得巨額利潤後，向員工支付了高額獎金與特別退休金。根據這份半年度報告，4大商業銀行的人均薪資為6150萬韓元（約新台幣160萬元），較去年同期增加4.7%，比3年前增加22%。

由於利率大幅調升，銀行業去年實現了創紀錄的獲利。去年4大銀行與農協銀行的淨利潤總額較2020年成長46%，達12.69兆韓元（約新台幣3295億元）。佣金等非利息收入實際上減少了約1兆韓元（約新台幣260億元），但利息收入卻激增約10兆韓元（約新台幣2600億元）。

2022年12月與今年1月，5家主要銀行共有2220名員工申請自願退休，每人入袋的補償金為5億至6億韓元（約新台幣1298萬至1558萬元）。業界人士表示，看來會有更多員工把握當前的好時機離職。事實上，4大銀行收入最高員工的前5名都是那些選擇自願退休的人，一名接受自願退休的韓亞銀行員工拿到高達11.3億韓元（約新台幣2935萬元）。

不過《朝鮮日報》報導指出，南韓的銀行業是在受保護的市場中成長，在1997年亞洲金融危機與2008年全球金融危機期間，還獲得了納稅人資金的援助。南韓一名上班族就表示，聽到在一個備受保護的行業，退休人員竟可領取高額獎金，讓他感到沮喪。

儘管南韓金融當局一直要求銀行業停止支付高額獎金，但卻沒有相關法律阻止銀行這樣做。