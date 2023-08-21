台灣是喬治傑生（GEORG JENSEN）最重要的市場之一，珠寶銷售業績位居全球前三名，為此喬治傑生特別為台灣市場打造「台灣限定」的2024年HERITAGE年度珠寶，並且迎合台灣VIP的時尚喜好，設計月光系列MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶，嬌寵台灣VIP。

喬治傑生2024年HERITAGE年度系列珠寶登場，價格壓在萬元以下，回餽消費者。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生2024年HERITAGE年度系列珠寶，向來是品牌最受歡迎的經典珠寶，每年一到8月就會忠實粉絲定期上門詢問。今年喬治傑生考量到台灣消費者偏愛綠色寶石，全系列除了採用神秘充滿力量的黑瑪瑙、銀球基本款外，特別為台灣市場採用高貴優雅的綠瑪瑙，款式融入新藝術運動時期的華麗輪廓與自然元素，全系列包括項鍊、穿孔耳環與夾式耳環，極具珍藏價值，為了回餽消費者，儘管原物料飆漲，價格壓在萬元以下，售價9700元。

另喬治傑生的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶，設計靈感追溯自1918年喬治傑生大師與哈諾尼爾森 (HARALD NIELSEN)創作的銀色葡萄缽，該銀雕藝作是新藝術運動時期 (ART NOUVEAU)的代表作，也是為台灣銀飾藏家特別偏愛銀飾款式。

喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列氧化純銀耳環，6600元。（GEORG JENSEN提供

去年喬治傑生以葡萄藤的設計元素打造MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶，象徵結實纍纍、富饒豐收的意象，深受VIP的喜愛，今年生新登場的月光葡萄珠寶，以精湛工藝重新詮釋，款式更加精緻小巧，有純銀款與純金鑲鑽奢華款可供選擇，也可金銀混搭雙色，更添時尚感。

喬治傑生MOONLIGHT GRAPES系列黃K金鑲鑽垂墜式單只耳環，4萬7000元。（GEORG JENSEN提供