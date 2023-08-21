泰國會第2大黨為泰黨與聯合組閣的10個政黨舉行了新聞發布會，正式宣布共同合作組建政府，總計獲得314張選票，其中包括親軍方分子。對於選前信誓旦旦稱，不和親軍方政黨合作的為泰黨選後違背與選民的承諾，泰國流亡前總理、為泰黨創黨領袖戴克辛的幼女貝東丹向選民道歉，稱皆因「情勢所迫」。

據泰國媒體報導，為泰黨領導聯合組閣的政黨掌握了，為泰黨141票、泰自豪黨71票、公民力量黨40票、團結建國黨36票、泰族發展黨10票、民主黨9票、聚力為泰黨2票，勇敢國家發展黨2票、泰自由黨1票、泰地方黨1票、新社會力量黨1票，共計314票。

泰國國會預定明（22）日投票選出新總理，為泰黨推舉的房產大亨斯雷塔，需要獲得375名議員的支持，才能出任總理和組織新政府。在此次組閣中，各政黨一致同意提名、給斯雷塔投票，並保持對《刑法》第112條的冒犯君主法不做任何修改的立場。為泰黨黨魁崇南在記者會上說，有信心為斯雷塔爭取足夠的支持票。崇南表示，新政府必須迅速讓經濟復甦、制定政策和機制維持政治、經濟和社會穩定。

為泰黨過去堅持不與副總理普拉威領導的看守執政聯盟公民力量黨，以及現任看守總理帕拉育領導的團結建國黨合作。戴克辛胞妹、泰前總理盈拉領導的政府，在2014年因軍事政變被推翻，盈拉也因刑事指控而流亡國外。當初發動軍事政變推翻盈拉政府的陸軍總司令，正是帕拉育。

雖然為泰黨選前信誓旦旦稱不與兩黨合作，但現今卻違背選前和選民的承諾，對此，貝東丹解釋稱，選前對於競選活動沒有形成明確的認識。她表示，為了盡快組建政府並推動國家發展，為泰黨不得不做出調整，儘管民眾對此有不滿和批評，為泰黨虛心接受，向選民誠摯道歉。貝東丹強調，如果為泰黨成功組閣，將堅持以人民為本，全力服務人民。

為泰黨表示，它所領導的聯合政府將兌現多項「民粹承諾」，包括杜絕貪汙、提高最低工資和以數位貨幣派發1萬泰銖補貼。為泰黨也表示，將按計劃修改憲法使制度更民主，但不會修改和皇室有關的法律。