高雄市政府客家事務委員會8月11日在世界客家博覽會台灣館辦理「原客快閃不插電合唱」開箱高雄展區後，已吸引萬人觀展，其中展區內的農學實驗，因為模擬野蓮的生長環境，吸引許多大小朋友駐足觀賞。

高雄市政府客家事務委員會表示，早年農村社會物資匱乏，夏季蔬菜短缺時，居民採食野菜，野菜成為上天給予農民的另類食物，客庄的採集文化由此而生。美濃農民鍾華振，最早發現生長在美濃湖裡的野菜可以食用，因為是野生，長在水裡且葉子貌似蓮花，而後由美濃農會正名為「野蓮」。

世界客家博覽會高雄展區 野蓮箱模擬野蓮生長環境吸睛

↑圖說：野蓮是美濃特有農作物。（圖片來源：高市客委會提供）

1975年，鍾華振開始嘗試人工種植，並從粄條店開始推展，近年來更搖身一變成為名聞遐邇的客家名菜。如今美濃野蓮產量占台灣的80%以上，年產值達4.5億元，是名副其實的「野蓮王國」。美濃一年四季都可見農民泡在池裡彎腰採收、甩洗野蓮，日日辛勞將野蓮從在地野菜變成綠金，堅毅韌性的客家精神映照在蓮田中，已然是客家具代表性的產業文化地景。

野蓮箱旁邊還有一隻可愛的水雉公仔，也引起小朋友好奇心，美濃人稱水雉為「野蓮鳥」，主要是因為渡冬的水雉都會飛去野蓮田覓食，主要食用的部位是鮮嫩的葉柄與莖部，水雉走在野蓮葉片上，不會傷害到野蓮，還可以幫忙清除害蟲。

市長陳其邁表示，只有逛展區不夠過癮，歡迎全國民眾、海外人士可以安排兩天一夜的行程到美濃走走，除了到美濃湖周邊看野蓮田，欣賞湖畔風光，尋找「野蓮鳥」的蹤影，品嚐道地的客家菜，野蓮豆漿冰淇淋，別忘了用行動支持農民，記得買新鮮的野蓮回家。