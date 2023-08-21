國光生指出，今年流感疫苗等自有產品營運持穩，大陸市場也僅小幅縮減，惟委託海外訂單因歐美景氣干擾，自費市場需求受阻，實際下單量比去年底客戶預估來得少。下半年邁入流感疫苗出貨旺季，營收年減幅度可望縮減。

此外，國光生與韓國藥廠SCD合作的眼藥生物相似藥，預計第四季送出日本與韓國藥證申請，明年首季加拿大送件，有助利基動能提升。

國光大陸流感疫苗總代理商已轉至疫苗大廠三葉草，正積極開展南半球流感疫苗代理銷售合作，初期先鎖定一年1億劑流感疫苗之巴西市場，其後再伺機開展緬甸、菲律賓及馬來西亞等市場。

國光生目前自有產品與委託代工產品占比約六比四。受制消費者終端花費的排擠，今年委託代工產品衰退最大是歐洲，客戶實際下單與預期有10～30％落差，期望明年可恢復正常。

國光生強調，今年營運雖比較辛苦，但自有產品與委託代工業務，第四季都可望有進展。其中，大陸流感疫苗在更改更具實力的總代理商三葉草後，明年可望有較大成長；且因三葉草先前新冠肺炎疫苗已有銷售巴西經驗，也期望將國光生流感疫苗帶入南半球。

國光生分析，巴西人口約2億人，流感疫苗施打率約一半，其中8千萬劑屬於三價流感公費苗，其餘2千萬劑屬自費苗，初階段雙方合作會以公費苗為主，後續也不排除切入四價苗的自費領域。雙方預計，第四季送出巴西藥證申請。

此外，國光生與韓國生物藥大廠SCD合作，負責後段充填與滅菌等。據SCD規劃，該公司眼科生物相似藥目前數據與進度領先同業，有機會是市場第一家上市者，計畫10月送出日本與韓國藥證申請，明年第一季加拿大跟進，後續也將布局歐美。

由於SCD旗下有固定合作醫院通路，也新增疫苗事業群與動物藥團隊，有意對國光流感、腸病毒產品進行代理業務，深化合作可能。